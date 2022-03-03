Звичайні хлопці з тероборони знищили ворожий БТР: відео моменту

Прості українці із підрозділів тероборони знову знищили техніку окупантів. Українці нація, яку не перемогти!

Очевидно, що інцидент стався у Полтаві. Чоловіки на відео вигукували "Полтава, ти у справі!".

Увага Херсон не здається: палять військову техніку окупантів

Взяв ручний гранатомет, крикнув: "Полтава" ти у справі!!" І немає більше БТРу! Російські фашисти, ну і як ви хочете перемогти наш народ?!

Україна перемагає!

До теми Побачили окупантів, диверсантів або ворожу техніку: що робити і куди звертатися

Що робити, якщо побачили диверсантів, окупантів, або ворожу техніку / Інфографіка 24 каналу

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