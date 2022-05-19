Звичайний рашизм: прийшов час зупинити Росію

Росіяни звинувачують у фашизмі усіх, хто їм не подобається. Під цим поняттям вони розуміють «запрєт Пушкіна», малу, на їхню думку, кількість російськомовних шкіл і спроби інших націй вибратися з імперського ярма Росії.

Російські звинувачення у фашизмі завжди були переконливими для Заходу, де навіть слово "націоналіст" – лайливе.

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Рашизм як вища форма фашизму

Але фашизм – ц е одномоментний спалах історії, який "ніколи знову". На відміну від садистської колоніальної політики Росії.

І царська Росія, і більшовики, і путінська федерація – завжди самостверджувалися за рахунок геноциду менших народів.

На фото – депортація кримських татар травня 1944 року. Як кожна українська сім'я несе крізь покоління травму голодомором і розкуркуленням, так кожна кримськотатарська травмована сталінською депортацією.

І знищення кримських татар, і українців Росія пояснює боротьбою з фашизмом. Кожен, хто не хоче ставати руськім – фашист.

Час настав

На жаль, людство покарало фашистів і досі шукає їх привид в усьому, а рашистів – ні.

Важливо Чому став можливим новий геноцид українців

Це дає можливість російській імперії досі знищувати десятки різних народів. Кожен по-своєму жорстоко, вкравши усе найцінніше. І кожен по-своєму вони люто ненавидять, вигадуючи образливі назви і ксенофобські міфи.

Настав час зупинити Росію. Кожен з поневолених і розтоптаних народів має влаштувати свій суд над імперією зла.