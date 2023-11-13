Росія тут ні до чого: звідки на ізраїльській техніці літера "V"

Ізраїль продовжує боротьбу проти бойовиків ХАМАС. У мережі з'являються певні відео боїв. Так, на одному з ізраїльських танків було видно літеру "V", яку й російські окупанти використовують для маркування своєї техніки.

Військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп спеціально для 24 Каналу пояснив значення цієї літери на ізраїльській техніці. Нічого спільного з Росією воно не має.

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Давня традиція

Відомо, що російська армія використовує літери "V", "Z" та інші для маркування своєї техніки. Саме літера "V" була на ізраїльському танку в одному із відео. За словами Давида Шарпа, це не має нічого спільного з ворожою армією країни-окупантки.

Давид Шарп про маркування ізраїльської техніки: дивитись відео

На відміну від Росії, маркування, зокрема, літерою "V" техніки в Ізраїлі існує давно. Тобто це тактичні знаки багаторічної давнини. Вони несуть певну інформацію всередині підрозділу.

"Це багаторічна традиція тактичних знаків, які позначають ту чи іншу конкретику в рамках підрозділу. Немає політичного умислу. Це винятково військовий аспект. Так вийшло, що малюнок "V" виглядав зручним і зрозумілим з візуальної точки зору і практичної. Це навіть не традиція, а практика. Не варто бачити негатив зв'язок з російською армією", – пояснив військовий експерт.

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