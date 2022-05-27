Звідки взялося стільки могутності в тих, хто блокує 6 пакет санкцій проти Росії, – Зеленський
27 травня 2022 , 00:02Читать новость на русском
Євросоюз досі не може ухвалити 6 пакет санкцій проти Росії, який повинен включати нафтове ембарго. Увесь цей час країна-агресорка отримує від Європи по мільярду євро щодня.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час свого вечірнього звернення 26 травня, повідомляє 24 канал.
До теми Без нафтового ембарго: ЄС може погодити новий пакет санкцій проти Росії найближчим часом
Дивіться звернення Володимира Зеленського: