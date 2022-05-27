Звідки взялося стільки могутності в тих, хто блокує 6 пакет санкцій проти Росії, – Зеленський

27 травня 2022 , 00:02
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Євросоюз досі не може ухвалити 6 пакет санкцій проти Росії, який повинен включати нафтове ембарго. Увесь цей час країна-агресорка отримує від Європи по мільярду євро щодня.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час свого вечірнього звернення 26 травня, повідомляє 24 канал.

До теми Без нафтового ембарго: ЄС може погодити новий пакет санкцій проти Росії найближчим часом

 

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

 

Автор: Ольга Котів