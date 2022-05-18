Звідкіля ростуть ноги у російського міфу про "викопане українцями Чорне море"

Московити, росіяни люблять розповідати про те, що українці викопали море і таке інше. Смішно це все.

Самі придумали, самі повірили

Посилаються, до речі, на явно спеціально вигадане для того, щоб спотворити, висміяти українську ідентичність. Тобто виставити одну брехню, а потім її самим спростувати.

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Ну, звичайно, жодному українцю на думку не спало б таке придумати, бо Чорне море дуже велике. Якщо його копати, то дуже довго можна було. Але була дуже цікава історія приблизно 5 600 років тому.

Міфи руйнує географія

Через підвищення рівня світового океану виник потоп, що згадується у багатьох народів, Великий потоп. У цей момент Середземне море перелилося в Чорне (а Чорне море до цього було озером, таким гігантським солоним водоспадом) і прорило протоку, яка зараз називається Босфор, на якій стоїть Стамбул.

Ну, і люди на території України тікали від моря, яке з'їдало кілька метрів або навіть кілька сотень кілометрів суші за добу. І ця катастрофа сприяла щільному заселенню центральної частини України, появі там трипільської культури тощо.

Тобто, швидше за все, це були люди, які мешкали на території біля острова Зміїний, де зараз наші українські доблесні війська один за одним розбивають російські кораблі. Земля підходила майже до острова Зміїний у той час.

Про головне Нам дуже пощастило, що вони серед нас є, і дуже шкода, що вони нам потрібні

Але у зв'язку з цим потопом, у зв'язку з переливанням Середземного моря до Чорного, рівень води піднявся дуже суттєво, і сформувалася та ситуація в Чорному морі, яка є зараз – тобто заражені сірководнем нижні шари моря. 70 – 120 метрів у глибину Чорне море заражене сірководнем. Чому? Тому що всі ці організми, які були в прісному Чорному озері тоді ще, загинули внаслідок цього солоного водоспаду та появи величезної кількості солоної води. І утворилася ця сірководнева насиченість нижніх шарів Чорного моря.

Досі це є, ця теорія дуже ймовірна: що Чорне море якщо хтось і прорив, то на протоці Босфор. Може, українці все-таки, може, ще якісь народи – історія про це мовчить.

Великий потоп

Власне, як це видно? На глибині 100 – 100 із чимось метрів є слід хвиль. На тій глибині хвилі колись тисячоліттями билися об берег. Ці сліди залишилися досі вздовж усього Чорного моря. Це дуже цікава історія.

Напевно, на ній сформувалася історія про Всесвітній потоп. Хоча, з іншого боку, повідомлення про потоп присутні у багатьох народів, включаючи народи Америки. Тобто підвищення води очевидно відбувалося у багатьох регіонах, не лише у Чорному морі.

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