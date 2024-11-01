Щоб рухатися на Покровськ: Світан назвав напрямок, де росіяни можуть готуватися до наступу

Російські окупанти підтягують техніку й уже провели успішну операцію поблизу Левадного. Мета – відновити контроль над Времівським виступом.

Далі, як припустив 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, росіяни спробують вийти до Великої Новосілки й рухатися на Покровськ.

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Які плани має противник щодо Времівського виступу

У 2023 році Сили оборони України зрізали вклинення ворога неподалік Времівки. Росіяни намагатимуться його повернути, вийти до Великої Новосілки й уже звідти тиснути на Покровськ.

Мета противника незмінна – вийти на адміністративні кордони Донецької області. Рух по Времівському виступу є одним з механізмів досягнення цієї цілі.

Росіяни вже почали рух. Кілька місяців збиралися. Створювали певні угруповання, готувалися. Зараз техніку підтягнули. Нещодавно провели успішну операцію в районі Левадного,

– зазначив Роман Світан.

Левадне розташоване на межі Запорізької та Донецької областей. Якщо рухатися на північ, приблизно за 10 кілометрів починається Дніпропетровщина.

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Протидія російським планам уже почалася. Удари по порту в Бердянську та логістичних ланцюгах і військових хабах у Маріуполі – це якраз-таки перешкоджання підготовці до наступу на Времівському виступі.

Цікаво! Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, що основна фаза наступу почнеться, коли росіяни вийдуть на опорну лінію.

Де розташований Времівський виступ: дивіться на карті