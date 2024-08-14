Звідти злітають МіГи: у районі "Саваслейки" гриміли вибухи

Вранці 13 серпня безпілотники атакували Нижньогородську область. Вибухи лунали поблизу "Саваслейки", звідки злітають МіГи.

Місцеві телеграм-канали повідомляли, що чули щонайменше 10 вибухів поблизу аеродрому. Окрім Саваслейки, під атакою безпілотників був ще один населений пункт – Велетьма, а відстань між ними – понад 11 кілометрів, передає 24 Канал.

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Проїзд у Саваслейку перекритий

У російських ЗМІ кажуть, що проїзд у село Саваслейка та місто Кулебаки перекрили. Знаходиться аеродром за 12 кілометрів на північний захід від Кулебаків. А від Нижньогородської області до Харківщини – приблизно 500 кілометрів.

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У Кулебакському муніципальному окрузі сьогодні вранці (14 серпня – 24 Канал) працюють засоби ППО та радіоелектронної боротьби для придушення атаки безпілотних літальних апаратів літакового типу. На місці працюють необхідні оперативні та екстрені служби. Вживаються всі заходи щодо мінімізації наслідків. За попередньою інформацією, на цей час постраждалих немає,

– заявив губернатор області.

Тим часом на опублікованих відео місцеві мешканці просили "збити хоч одного" безпілотника.

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Відомо, що на "Саваслейці" дислокована філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань міноборони Росії.

На цій авіабазі базуються МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинжал", якими Росія бомбардує Україну. Щоразу, як тільки він злітає, в Україні неодмінно оголошують повітряну тривогу. Причиною є те, що ракети Х-47 "Кинджал" становить загрозу для всіх регіонів країни – вони можуть вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.

Додамо, що раніше Defence Express проаналізував, що в Росії є близько 20 МіГ-31К. Втім, росіяни мають лише три екіпажі, які можуть застосовувати ракети "Кинджал" на Міг-31К.

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