Звільнена від окупантів Рогань на Харківщині повертається до життя: промовисті фото з селища

Селище Рогань після деокупації повертається до життя. Населений пункт 15 квітня відвідав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Разом з селищним головою та своїми заступниками посадовець оглянув місця руйнувань і поспілкувався з місцевими мешканцями. Фото звільненої Рогані Синєгубов опублікував на офіційній сторінці у телеграмі.

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Рогань повертається до життя

На фото видно садочок та школу зі снарядами на подвір'ях, а також вирви там, де колись стояли будинки. Місцева вежа водопостачання під час окупації була позицією ворожого снайпера.

Синєгубов розповів, що наразі триває облік зруйнованих інфраструктурних об'єктів, у тому числі підприємств. Близько половини будівель селища – практично не мають даху, 70% – без вікон. Унаслідок потрапляння ворожих снарядів при цьому вщент вигоріли 27 будинків, безліч понівечених домівок у селі Докучаєвське.

Очільник Харківської ОВА повідомив, що 14 квітня на території селища вперше з'явилось електропостачання. Наразі місцева влада і комунальні служби активно займаються тим, щоб повністю забезпечити місцевих жителів електрикою, постачанням води та газу.

Фото з деокупованої Рогані на Харківщині / Фото з телеграму Олега Синєгубова

До слова, з обласного логістичного центру відбувається доставка продуктів – уже передано близько 2 500 наборів. Олег Синєгубов наголосив, що росіяни безжально знищували Рогань, але спільними зусиллями вдасться все відбудувати.

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