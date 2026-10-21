Росія звільнила американця, якого викрали з Ізюму та засудили за "найманство"

Росія звільнила 74-річного громадянина США Стівена Габбарда. Раніше його засудили майже до семи років колонії за звинуваченням у найманстві.

Про рішення відпустити іноземця оголосив Володимир Путін.

Що відомо про звільнення Стівена Габбарда?

Під час зустрічі з Віткоффом Володимир Путін заявив про звільнення американця Стівена Габбарда. Після цього чоловік перебував в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф подякував Путіну за рішення звільнити американського громадянина. Інших подробиць щодо обставин звільнення та подальшого маршруту американця наразі не повідомляли.

74-річного Стівена Габбарда раніше засудили в Росії майже до семи років позбавлення волі за звинуваченням у найманстві.

За версією російського обвинувачення, він із 2014 року жив в Україні та викладав англійську мову. У лютому 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення, американець нібито приєднався до батальйону територіальної оборони в Харківській області.

Російські військові затримали його у квітні 2022 року. Згодом чоловіка засудили до тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі 21 жовтня розпочалася зустріч Володимира Путіна зі Стівом Віткоффом. До переговорів також долучається Джаред Кушнер, зять і радник президента США Дональда Трампа, який бере участь у відеоконференції.

Зустріч відбувається на тлі дипломатичних зусиль щодо припинення війни Росії проти України. Перед цим в Осло відбулися переговори за участю української, американської та європейських делегацій.