Зеленський пропонував Федорову стати прем'єр-міністром, але той відмовився, – джерела

Президент Володимир Зеленський пропонував міністру оборони Михайлу Федорову посаду прем'єр-міністра України. Однак посадовець нібито відмовився від цієї пропозиції.

Про це повідомляють джерела в оточенні Федорова.

Чому Федоров не став прем'єр-міністром?

За словами співрозмовників, причиною такого рішення стало небажання залишати Міністерство оборони в розпал масштабних змін. Федоров вважає пріоритетом продовження реформ, які вже були розпочаті в оборонному відомстві, та доведення їх до практичного результату.

Зазначимо, що кадрові зміни в українській владі розпочалися із заміни прем'єр-міністра. Видання зазначає, що Володимир Зеленський прагнув посилити взаємодію уряду з Верховною Радою, а вже за кілька днів несподівано стало відомо і про майбутню відставку Федорова з посади міністра оборони.

Президент пояснив кадрове рішення наявністю проблем у комунікації між керівництвом Міністерства оборони та військовими. Федоров, який прийшов до відомства як реформатор, зіткнувся з опором частини військової системи під час спроб модернізувати роботу міністерства.

Водночас джерела наголошують, що саме продовження трансформації Міністерства оборони стало ключовим аргументом для відмови від переходу на посаду глави уряду. За словами співрозмовників, Федоров переконаний, що зараз критично важливо завершити розпочаті зміни, пов'язані з цифровізацією, реформуванням процесів та підвищенням ефективності роботи оборонного відомства.

Нагадаємо, Михайло Федоров після рішення про свою відставку заявив, що під час розмови з президентом не почув конкретних причин звільнення. За його словами, єдиним поясненням стало невдоволення з боку військового керівництва, хоча особисто жодних претензій йому ніхто не висловлював. Водночас сам Федоров наголосив, що розмова з Володимиром Зеленським пройшла спокійно та без конфлікту.

За словами вже колишнього міністра, під час зустрічі не йшлося про результати його роботи чи конкретні управлінські рішення. Він зазначив, що президент лише повідомив про наявність проблем у взаємодії між Міністерством оборони та військовим керівництвом, однак детальних аргументів чи зауважень не озвучив.

Федоров також прокоментував ситуацію навколо голосування Верховної Ради щодо кадрових змін. Він закликав народних депутатів ухвалювати рішення відповідно до власних переконань, а не під тиском чи через побоювання можливих наслідків.