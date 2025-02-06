Путін ділить "корита": що відбувається з міноборони Росії та "Роскосмосом"

Міноборони Росії вже давно "тріщить по швах", Владімір Путін намагається врятувати його завдяки передачі влади над міністерством іншим кланам. Дивні зміни відбуваються і в "Роскосмосі".

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що в Міноборони країни-агресорки нові люди теж під ризиком звільнення. Водночас"Роском" через проблеми потребує нових рішень.

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Про що свідчать звільнення та нові призначення в мінобороні Росії та "Роскосмосі"

Політтехнолог зауважив, що коли в Росії змінили міністра оборони з Сєргєя Шойгу замінив Андрєй Бєлоусов, в країні-агресорці розпочався новий переділ "корита", до влади Кремля почали приходити нові російські клани.

Хтось забагато накрав, хтось навпаки не доніс, тому й зачистили генералів з клану Шойгу, щоб прийшов новий клан. Нове угрупування також "дорветься",

– наголосив він.

Нещодавно Путін звільнив з посади гендиректора "Роскосмос" Юрія Борисова, на місце якого призначив Дмитра Баканова, який раніше обіймав посаду заступника міністра транспорту Росії. Попереднє звільнення гендиректора Дмітрія Рогозіна, на думку Тизенгаузена, також не відбулось просто так, воно стало для Рогозіна позором.

Росія ще має ресурси, але є відчуття, що без технологій російський "Роскосос" буде жити недовго. Тут важливо, що збереглись санкції навіть після підписання якоїсь угоди,

– підкреслив політтехнолог.

До слова, на думку експерта з національної безпеки, військовослужбовця ЗСУ Івана Варченко, ситуація в Росії через війну з кожним днем все погіршується, тому в Кремлі можуть початись палацовий переворот та бунти.