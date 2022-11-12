Куди кинуть російські війська, які вийшли з Херсона: пояснення експерта

Угруповання окупантів чисельністю від 15 до 30 тисяч відійшло на лівий берег Дніпра. Росіяни відновлюють сили та ресурси.

Про це для 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він зазначив, що окупанти вийшли з Херсона з величезними втратами.

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"Росіяни могли залишити мінімум 30% своєї техніки. Вони не мали палива", – зазначив Нарожний.

Коли росіяни відновлять боєздатність

Експерт розповів, що окупанти дуже виснажені перебуванням у Херсоні й потребують відновлення боєздатності. Це означає, що якісь батальйони переформують, якісь розформують. На це потрібен час.

Моя оцінка – мінімум 2 тижні або місяць, щоб вони стали боєздатними. Угруповання, яке відступило з правого берега, піде кудись на підсилення. Думаю, що окупантів кинуть на Бахмут та Мелітополь. Там, де є ймовірний наступ ЗСУ, – зазначив Нарожний.

Україна має вигідні позиції

За словами експерта, наступ росіян на Каховку через мости, форсування Дніпра наразі малоймовірні, оскільки треба мати величезне угруповання сил. Зокрема, артилерії, яка б змогла підтримувати все.

"В України є дуже важливий пункт – це Берислав, з якого ми триматимемо під вогневим контролем перешийок. Мелітополь і так під нашим вогневим контролем. Тобто два найбільших логістичних хаби розташовуються у межах досяжності HIMARS", – сказав Нарожний.

Він додав, що таким чином ЗСУ порушать логістику угруповання, яке є на лівому березі. Відтак, воно виснажуватиметься, а тоді почнеться звільнення лівобережжя.

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За яких умов деокупують Бердянськ

У The New York Times вважають, що ЗСУ наступатимуть у бік Мелітополя, щоб розрізати угруповання окупантів навпіл і роз'єднати південний та східний фронти. Як зазначив Нарожний, окупанти мають логістичні шляхи через Крим, Донецьк та Мелітополь. Там є залізна дорога та автомобільні шляхи.

"Ворог може постачати підмогу через Бердянськ морем, але звідти залізна дорога також йде до Мелітополя. Якщо деокупують це місто, то наступним кроком буде звільнення Бердянська. Все групування, яке залишилося біля Раденська та Олешок, буде під постійними обстрілами HIMARS", – додав експерт.

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