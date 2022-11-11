Український прапор вивісили над будівлею Нацполіції в Херсоні

Українські захисники 11 листопада звільняють Херсон. Синьо-жовтий прапор вже замайорів над будівлею Нацполіції.

Відповідні кадри показала очевидиця Вікторія Павлова. Вона опублікувала історію в інстаграмі, де наголосила, що це "наші хлопці".

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Так, синьо-жовтий прапор над будівлею поліції підняли українські військові. Допомогли їм в цьому місцеві жителі.

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Що відомо про звільнення Херсона

Українські військові з 9 листопада почали активно просуватись на Півдні. Спочатку вони звільнили всю Миколаївську область, а потім почали деокуповувати населені пункти Херсонщини.

Росіяни заявили, що виводять війська з правобережжя Херсонської області. Також вони підірвали Антонівський міст.

Вранці 11 листопада почали з'являтись повідомлення, що ЗСУ зайшли в сам Херсон. Люди виходили на вулиці, аби зустрічати українських героїв. Оприлюднили відео, як бійців зустрічають вже в центрі міста.

Згодом в ГУР Міноборони офіційно підтвердили, що Херсон повертається під контроль України.

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