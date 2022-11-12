У ISW спрогнозували, коли ЗСУ повністю звільнять правобережжя Херсонщини

Українські війська вже завершують звільнення правого берега Херсонської області. Росіяни тим часом втекли на лівобережжя.

Хоча деякі російські солдати все ще залишаються на правому березі. Це підтвердили і в американському Інституті вивчення війни.

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Залишки окупантів на правому березі

Ймовірно, окупанти розпорошені по всій області та намагаються знайти шлях втечі, оскільки українські сили просуваються до річки Дніпро. Незрозуміло, скільки російських солдатів наразі залишається на західному березі.

У російському міноборони також заявили, що вранці 11 листопада звершили відступати. Російські джерела зазначали, що відступ тривав 3 дні. Стверджували, що 20 тисяч російських військовослужбовців і 3500 одиниць військової техніки переправили через Дніпро.

ЗСУ звільнять все правобережжя Херсонщини

Фахівці ISW переконані, що найближчими днями українські сили продовжуватимуть просуватися основними дорогами в напрямку Дніпра та звільняти додаткові населені пункти. Зокрема, ті, що розташовані між Херсоном і Бериславом, безпосередньо на західному березі Дніпра.

Припускають, що все правобережжя Херсонщини звільнять вже невдовзі.

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9 листопада почали з'являтись повідомлення, що ЗСУ звільняють населені пункти на Херсонщині. Зокрема, звільнили Чорнобаївку та Берислав. Росіяни почали відводити війська.

Вже 11 листопада Міноборони повідомило про звільнення Херсона від окупантів. ЗСУ, а шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення. Наразі в місті триває зачистка.

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