Поклали в банку та закопали: на Херсонщині українцям довелося заховати прапор від окупантів

Олексію з Херсонщини довелося двічі тікати від російської агресії. За його словами, він не міг довго перебувати в окупації.

Під час окупації на Херсонщині батькам Олексія навіть довелося заховати український прапор. Про це хлопець розповів 24 каналу в межах проєкту СВОЇ.

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На Херсонщині люди ховали українські прапори

За словами Олексія, він не міг би довго перебувати в окупації. У нього було постійно передчуття, наче в будинок мають увірватися люди з автоматами та влаштувати обшук. Хлопець каже, що це було постійне відчуття страху.

Через це батькам Олексія довелося заховати український прапор. Вони поклали його в банку та закопали в землю.

Ми спочатку залишили його в печі, яку вже давно не топили. Потім мені мама написала, що вона його закопала. Ми вирили укриття у дворі. Цей наш окоп і досі є. Якщо сказати в цілому, то там просто немає життя. Це існування,

– розповів Олексій.

Як херсонці ховали прапори України під час окупації

Під час російської окупації українці в Херсоні продовжували зберігати стяги та виходити на проукраїнські мітинги. Один з таких прапорів українка закопала в землю.

Жінка зраділа, що Херсон повернувся назад в Україну. Саме тому вона пригадала під якою бруківкою закопала прапор та знайшла його. Українка сказала, що він мокрий, проте щиро пораділа через те, що вже може дістати його.