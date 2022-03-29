Звільнення Ірпеня та деморалізація загарбників: відеодайджест 33 дня війни
29 березня 2022 , 06:41Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Генштабі ЗСУ показали все, що відбувалось за 33 день війни. Росіяни продовжували обстрілювати українські міста.
Однак зауважили, що примусово мобілізовані окупанти вже тотально деморалізовані.
До речі Повітряні Сили знищили 8 літаків і 3 вертольоти окупантів
Наші захисники ліквідовують ворогів. Загарбники зазнають серйозних втрат у живій силі та техніці.
Чи не найгучніша новина дня – українські бійці звільнили Ірпінь від окупантів.