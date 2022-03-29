Звільнення Ірпеня та деморалізація загарбників: відеодайджест 33 дня війни

29 березня 2022 , 06:41
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ показали все, що відбувалось за 33 день війни. Росіяни продовжували обстрілювати українські міста.

Однак зауважили, що примусово мобілізовані окупанти вже тотально деморалізовані.

До речі Повітряні Сили знищили 8 літаків і 3 вертольоти окупантів

Наші захисники ліквідовують ворогів. Загарбники зазнають серйозних втрат у живій силі та техніці.

Чи не найгучніша новина дня  – українські бійці звільнили Ірпінь від окупантів.

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Автор: Ольга Музика