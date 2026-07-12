В Укроборонпромі звільнили керівників після вибухів у Вишневому

Під час чергової масованої атаки на Україну сталося влучання по військовому складу у Вишневому на Київщині. Через порушення вимог закону й правил безпечного зберігання боєприпасів відповідальних керівників 2 держпідприємств звільнили.

Про це 12 липня повідомили в Укроборонпромі.

Що відомо про звільнення керівників після трагедії у Вишневому?

"АТ "Українська оборонна промисловість" підтримує принцип невідворотності відповідальності", – передусім зазначили в офіційній заяві.

Після інциденту у Вишневому розпочалося службове розслідування, за результатами якого встановили відповідальних посадовців, які порушили закон і правила зберігання снарядів. Керівників 2 держпідприємств звільнили із займаних посад.

Окрім того, звільнено також інших посадовців, чиї дії чи бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків.

Усі винні, крім звільнення, також нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України,

– підкреслили в Укроборонпромі.

Разом із тим, Укроборонпром заявив про повну взаємодію зі Службою безпеки України та іншими правоохоронними органами в межах розслідування, надаючи їм усі необхідні матеріали й документацію.

Паралельно на підприємствах товариства проводять масштабну перевірку того, як дотримуються вимоги щодо зберігання озброєння, боєприпасів і забезпечення безпеки під час роботи із засобами ураження.

Варто зауважити, що буквально напередодні, 11 липня, президент Зеленський інформував, що керівники держпідприємств мають понести відповідальність за трагедію у Вишневому.

Він також наголосив на необхідності пришвидшити відновлення зруйнованої інфраструктури та посилити внутрішній контроль в Укроборонпромі, щоб не допустити подібних порушень у майбутньому.

Нагадаємо, під час російської атаки 6 липня удар припав по Вишневому, де було уражено склад боєприпасів одного з підприємств Укроборонпрому. Вторинна детонація пошкодила понад 200 об'єктів, зокрема, більш як 100 житлових будинків, є загиблі.