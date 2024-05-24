Звинувачення в корупції – формальна причина для звільнень керівництва міноборони Росії, – ISW
Джерело:ISW
У Росії нещодавно відбулись кадрові зміни у міністерстві оборони. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що звинувачення в корупції – це формальна причина для них.
У Кремлі цілеспрямовано усувають від влади високопосадовців міноборони. Звинувачення в корупції, ймовірно, є приводом для звільнення, а не справжньою причиною.
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У Росії кадрові зміни
Кремль усуває конкретних людей, які втратили довіру міноборони. Слідчий комітет Росії оголосив 23 травня оголосив про арешт заступника начальника Генерального штабу і начальника Головного управління зв'язку генерал-лейтенанта Вадіма Шамаріна та керівника Департаменту державних закупівель Міністерства оборони Росії Владіміра Вертелецького.
Шамаріна звинувачують в отриманні хабаря в розмірі щонайменше 36 мільйонів рублів (близько 392 тисяч доларів), а двоє фігурантів справи з російської телекомунікаційної галузі погодилися свідчити проти нього.
Вертелецького також звинувачують у корупції та отриманні великого хабаря. Мовиться про загальну суму збитків у 70 мільйонів рублів (763 тисячі доларів).
Крім цього, ще п'ятеро високопоставлених чиновників Міноборони Росії та колишніх військових командирів були заарештовані за звинуваченнями в корупції після арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова.
Російські джерела також стверджують, що ще 6 посадовців хочуть подати у відставку після того, як Сєргєя Шойгу усунули з посту очільника міноборони Росії.
Російські ультранаціоналістичні військові блогери стверджують, що міністерство оборони Росії звільнило командувача 20-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. Водночас у ISW не можуть підтвердити звільнення Ахмедова.
Заяви про його відставку привертають увагу, оскільки це буде перше звільнення офіцера, який командує російськими військами в Україні під час цієї хвилі звільнень. Наразі 20-та ОМСБр зосереджена на наступальних операціях на Лиманському напрямку і не змогла досягти значних тактичних успіхів у цьому районі під час наступу на Харківсько-Луганській осі взимку-навесні 2024 року.
Звільнення, ймовірно, можуть загрожувати значній кількості російських офіцерів.
Звільнення Шойгу спричинило відхід наближених до нього осіб з міноборони Росії
- Рішення Путіна усунути Шойгу з російського міноборони, ймовірно, також відкрило двері для відходу деяких компаньйонів Шойгу з Міноборони. Ймовірно, це один із очікуваних наслідків нещодавніх перестановок в кабінеті Путіна.
- Кілька російських мілблогерів та інсайдерських джерел 13 травня заявили, що два заступники міністра оборони – Руслан Цаліков і Олексій Криворучко – подали Шойгу заяву про відставку. Це сталося за тиждень до того, як Путін усунув Шойгу з посади міністра оборони.
- Російські мілблогери стверджували, що Цаліков багато років був "правою рукою Шойгу". Зокрема, керував підтримкою військ і департаментом інформаційної політики та інформаційної боротьби міноборони ворога. Криворучко також близький до Шойгу. Він курував військово-технічне забезпечення, розробку озброєнь, спецтехніки та виконання держоборонзамовлення.