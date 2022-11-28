Чи будуть росіяни чіплятися за Кінбурнську косу і чого очікують від ЗСУ: аналіз ISW

Росіяни розуміють свою неминучу поразку на Півдні, тож з останніх сил намагаються укріпити там свої позиції. Кінбурнська коса – це частина Миколаївської області, яка офіційно ще не звільнена від окупантів. Однак це не на довго.

Як пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни, російські оборонні позиції свідчать про те, що керівництво армії країни-агресорки розглядає перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро як серйозну загрозу.

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Однак масив російських укріплень на Кінбурнській косі та навколо неї свідчить про те, що російські війська не розраховують утримувати позиції на самій косі, якщо українські війська розпочнуть контрнаступ.

Швидше за все, росіяни очікують, що українські війська займуть Кінбурнську косу, але мають намір не допустити їхнього просування на материкову частину Херсонської області,

– зазначили аналітики.

Багатошарові лінії оборони надають російським військам кілька запасних позицій. Вони потрібні на випадок, якщо одна оборонна лінія впаде. Загалом російські війська стурбовані тим, що українські сили можуть закріпитися на косі або поблизу неї і використати цю базу для наступу із заходу на їхні оборонні позиції.

Яка ситуація на Кінбурнській косі

Наразі коса залишається окупованою росіянами. Однак українські політики та військові регулярно кажуть про "хороші новини" з Півдня, на які чекає вся Україна. До прикладу, удень 12 листопада голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував загадковий допис. Таким чином він ніби натякнув, що скоро варто чекати новин і з Кінбурнської коси.

Варто також відзначити, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак також натякнув, що на українців ще чекають нові хороші новини й вони ще попереду. Водночас посадовець наголосив, що всі успішні наступальні операції наших військ мають високу ціну – життя наших воїнів.

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