Звільнення Кіндратівки: у ДПСУ назвали наслідки для фронту

Кіндратівка розташована за 30 кілометрів від Сум. Росіяни захопили її в червні. Деокупація населеного пункту вплине на фронт.

Звільнення Кіндратівки дозволяє потужніше тримати оборону тим підрозділам, які працюють на Сумському напрямку. Про це речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Як вплине звільнення Кіндратівки на бої на Сумщині?

Село звільнили бійці 255 окремого штурмового полку та угрупування військ "Курськ". Deep State писали про це 25 липня, та офіційно в ЗСУ підтвердили деокупацію Кіндратівки тільки 27 липня.

Будь-які дії – і оборонні, і контрнаступальні – не дають ворогу просуватися вглиб нашої країни. Це добре видно зараз по лінії кордону, по Юнаківській і Хотінській громадах, де ворог не припиняє спроб просунутися вглиб Сумщини. Але всі складові Сил оборони, і підрозділи ЗСУ, і підрозділи ДПСУ роблять все можливе, щоб повністю стабілізувати ситуацію і не дати противнику можливості просуватися,

– наголосив Демченко.

Він додав: після звільнення Кіндратівки у цій операційній зоні трохи поменшало російських атак на підрозділи ДПСУ.

"Такої активності, як це було на початку дій, які противник почав у межах Сумщини, зараз уже немає", – додав речник ДПСУ.

Захисникам вдається знищувати піхотні групи росіян. Броньовану техніку ворог не використовує – або не має її достатньо, або береже для подальших дій.