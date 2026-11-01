"Безпричинно під час війни": бійці "Айдару" звернулися до Зеленського через командира

Бійці 24-го окремого штурмового полку "Айдар" виступили проти звільнення командира Олександра Коваленка. Військові звернулися до Володимира Зеленського та Михайла Драпатого з вимогою залишити офіцера на посаді.

Відповідну заяву військова частина А3488 оприлюднила у соцмережах. Захисники зазначили, що кадрове рішення щодо майора з позивним "Хук" ухвалили 31 жовтня 2026 року.

Чому бійці вимагають залишити комбата?

Військовослужбовці наголосили на неприпустимості зміни керівництва в бойовому формуванні без вагомих підстав у період повномасштабного вторгнення.

У часи, коли Україна була не готова до агресії, її долю врятували добровольчі батальйони. 24-й ОШП "Айдар" боронить країну з 2014 року до сьогодні, сформувавши внутрішню культуру та традиції. Добровольчі формування завжди мали командирів зі свого складу, навіть після входження до складу ЗСУ,

– заявили бійці.

Військові додали, що ефективно управляти підрозділом здатний лише той лідер, який пройшов із бійцями спільний бойовий шлях пліч-о-пліч.

Майор Олександр Коваленко має звання Героя України, перебуває на фронті з 2014 року та брав участь у боях в межах АТО та ООС.

Особовий склад категорично не погоджується з призначенням нових керівників, які не розділили бойовий шлях разом з підрозділом із самого початку. 24-й ОШП "Айдар" є бойовим підрозділом, який і сьогодні продовжує виконувати поставлені бойові завдання,

– зазначили у зверненні.

У зв'язку з цим полк закликав вище військове командування та керівництво держави переглянути рішення і залишити Олександра Коваленка на посаді командира частини, враховуючи його авторитет серед підлеглих і професійний досвід.