Зеленський вніс до Ради подання про відставку Костіна

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради кілька важливих законопроєктів. Крім цього, також і подання про відставку колишнього генпрокурора.

Генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку через скандали, які розгорілись навколо МСЕК. Його заява датована 22 жовтня.

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На тижні Костін офіційно піде

Президент України Володимир Зеленський 28 жовтня вже вніс в Раду відповідне подання.

Вже на цьому тижні позбавимось цього найбільш ніякого очільника Генпрокуратури,

– написав депутат Ярослав Железняк.

Відставка Костіна пов'язано із скандалом стосовно фальсифікованих інвалідностей прокурорів. Загалом у різних регіонах України викрили 8 злочинних угруповань, які займалися підробкою медичних документів для зняття з військового обліку. Зокрема, йдеться про низку посадовців у Харківській, Рівненській, Миколаївській і Закарпатській областях.

СБУ оголосила підозри 64 посадовцям МСЕК у корупційних схемах, 9 з них вже засуджено; скасовано 4106 фіктивних висновків про інвалідність.

Крім цього, в Україні ліквідують систему МСЕК.

