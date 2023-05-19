Я провів там усе своє дитинство, – Буданов зібрався відвідати Севастополь

Кирило Буданов, як і кожен українець, мріє приїхати до Криму після перемоги нашої держави. Під час розмови з Дмитром Комаровим глава ГУР МО розповів, чому приїде саме у Севастополь.

У документальному фільмі "Рік. За кадром. Розвідник" Кирило Буданов поділився своїми планами на майбутнє, зазначає 24 Канал. Зокрема, пояснив, чому прагне відвідати саме Севастополь, коли Україна звільнить з-під окупації Крим.

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Севастополь вважає рідним

Севастополь. Однозначно Севастополь буде найпершим. Це моє, вважаю, рідне місто. Я народився у Києві, проте все моє дитинство пройшло там,

– зазначив він.

Дмитро Комаров запитав Буданова, а чим він планує займатися, коли Україна переможе Росію. Глава ГУР МО наголосив на тому, що "перемогою це все не завершиться". За його словами, на нас очікує багаторічний складний етап.

На Україну чекає багато роботи

Ми займатимемося реінтеграцією територій нашої держави, які роками були під окупацією. Очільник української розвідки підкреслив, що разом з перемогою ми отримаємо близько три мільйони українців, котрі впродовж дев’яти років жили під впливом російської пропаганди.

Це люди з зовсім іншим сприйняттям світу. Це не буде так легко як здається. День перемоги – він буде. Так, він у нас буде чітко окреслений, коли ми все це повернули, а далі піде досить важка робота,

– додав він.

Кирило Буданов підкреслив, що мовиться про кілька мільйонів українців, яким Росія видозмінила психіку. Він зазначив, що тих, кого можна буде, слід перевиховувати. Для цього використовуватимуть всі можливі способи: і батіг, і пряник. Інакше, переконаний очільник української розвідки, діяти неможливо.

За словами глави ГУР МО, Україні також потрібно буде серйозно видозмінювати економіку. Крім того, створюватиметься нова архітектура безпеки по всьому світу. Це буде глобальне питання, яке стосуватиметься не лише нашої держави.