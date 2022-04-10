Звільнення Криму й Донбасу коштуватиме Україні життя 15 тисяч військових, – Арестович

Олексій Арестович заявив, що наразі технічно неможливо звільнити Крим та весь Донбас. Крім цього, це б коштувало Україні тисячі життів військових.

Для звільнення цих територій потрібно більше танків, авіації, артилерії.

До речі Якісь питання можна виносити в окремі позиції, – Подоляк про Крим після мирної угоди

Ми би поклали 10 – 15 тисяч вбитими для звільнення Криму й Донбасу зараз,

– пояснив Арестович.

Зеленський теж говорив про високу ціну

Президент Володимир Зеленський теж пояснював, яку ціну може заплатити Україна за повернення всього Донбасу. Це коштуватиме втрати найпотужніших воїнів з ООС.

Глава держави говорив навіть про більші втрати – 40 – 50 тисяч наших бійців. Тому Зеленський наголошував, що до повернення Донбасу треба ставитись послідовно, адже нам зараз потрібна міцна армія.

Важливо – Розвідки попередили про одну з найвизначніших битв війни: