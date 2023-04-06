Захищати вкрадене – це дивно, – Подоляк сказав, чому Росія не триматиметься в Криму

В російських окупантів не буде бажання триматися за Крим до останнього. Як тільки Збройні Сили підійдуть до адміністративної межі з півостровом, загарбники збагнуть, що їм потрібно тікати.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, на початку операції зі звільнення Криму росіяни, можливо, щось і спробують зробити. Але ситуація розвиватиметься не на їхню користь.

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Навіть союзники окупантів не визнають Крим російським

Не варто забувати, що в питанні окупації Криму Росію не підтримують навіть її союзники. До прикладу, посол КНР в ЄС Фу Цун чітко заявив, що Китай не визнає анексію українських територій.

Сюди варто додати проблеми російської армії з логістикою та частково з озброєнням. Крім того, повернення українського війська до адмінмежі з Кримом буде ще однією поразкою Росії.

У підсумку в них поганий моральний стан, ізоляцію та абсолютне засудження світової спільноти. На цьому фоні, після низки військових поразок на території України, мені видається, що буде складно утримати Крим. Одне питання – заради чого?

– зазначив Подоляк.

Світ чітко демонструє, що Росія в такому виглядів є загрозою сучасному світовому порядку. Тому ідея зі звільнення частини окупованих територій та окреме обговорення Криму є неправильною.

Дивіться інтерв'ю з Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу

Вона допоможе вкласти ресурси в "консервацію" чинного режиму, після чого там виростуть реваншистські настрої. Як результат – вічна війна з "гарячими" та "холодними фазами" зі спробами Росії розхитати ситуацію в Україні та інших державах.

Саме тому ми маємо чітку позицію міжнародної спільноти і України: не можна залишати Крим Росії. І росіяни розуміють, що майно, яке вони вкрали в українців, крадене. І захищати крадене – виглядає дивно. Мені здається у них не буде бажання триматись за Крим до останнього. Це лише в кіно вони розповідають, що тримаються до останнього,

– наголосив Подоляк.

Україна обов'язково звільнить Крим від окупантів