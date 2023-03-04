Раптом Нептун нападе: біля Євпаторії окупанти будують укріплення вже прямо на пляжі

Окупанти почали будувати лінію оборони просто на пляжі в окупованому Криму. Сталося це на пляжі поблизу Маяка в Заозерному.

Відео з місця подій опублікував український активіст Сергій Стерненко. Він припустив, що ворог чекає на атаку з моря.

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За повідомленням місцевого мешканця, це робиться з метою захисту від можливої атаки з моря. За словами очевидця, російські окупанти очікують на висадку українського десанту, але заявляють, що "жодна миша не проскоче".

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Як ворог у Криму готується до контрнаступу ЗСУ

Російські військові стягують резерви на захоплену частину Херсонської області для будівництва інженерних та оборонних споруд у тимчасово окупованому Криму.

Російські війска нарощують оборону тимчасово окупованого Криму, будуючи фортифікаційні споруди. За даними Генштабу ЗСУ, для виконання інженерних робіт завезли 150 військових строкової служби з Челябінської області.

Окупаційний глава Криму заявив, що федеральна влада РФ підтримала створення у Криму фортифікаційної лінії. Раніше він повідомив про початок фортифікаційних робіт на території окупованого Криму для забезпечення безпеки його мешканців.

Додамо, що ЗСУ прогнозують, що Мелітополь може стати наступною ціллю в межах звільнення української території від російських загарбників. Для цього є всі підстави. Як розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський, деокупація Мелітопольщини – це чудова можливість рухатися далі на шляху до повернення захоплених земель України.

Сергій Грабський розповів, що саме Мелітополь є найбільш доступною та ефективною ціллю для виконання завдань із визволення нашої території включно із автономною республікою Крим під час однієї операції.