Звільнення Криму: Арестович припустив, чи застосує Путін ядерну зброю

Розмови західної спільноти про ядерний удар внаслідок звільнення Криму від російських окупантів нагнітаються деякими журналістами всесвітньо відомих видань. Однак Україну це не зупинить, як і прямі погрози Росії.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович. За його словами, Україна не буде відмовлятися від звільнення Криму попри будь-які застереження західних лідерів. Крим – це тимчасово окупована територія, а отже, може бути звільнена так само, як і інші.

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Нагнітання Заходу

Олексій Арестович відповів на панічні публікації від Washinghton Post щодо ядерного апокаліпсису, якщо українські військові почнуть звільняти Крим. На думку радника, Росія не зможе завдати ядерного удару по військах, що перебувають у русі, оскільки влучити в них буде важко.

У разі, якщо Владімір Путін усе ж прийме рішення застосувати ядерну зброю, удар скоріш за все буде завдано по якійсь військовій базі або технічному підприємству, але Арестович запевнив, що це не злякає Україну, а навпаки ще більше розізлить. Тоді Україна буде тиснути ще більше, бо ядерна зброя скасовує взагалі всі правила.

Можна вже буде не казати, що ми європейська армія європейської країни, можна вже бути абсолютно по-бойовому, у режимі гри в Stalker,

– сказав Арестович.

Похід у Крим

Радник Офісу Президента пояснив, що якщо українська армія наступатиме на Крим – це означатиме операційну кризу російських військ та їхню нездатність до спротиву на землі. Відтак ядерний удар не матиме ніякого сенсу, бо в такому випадку українська армія стане просуватися швидше й буде вже в Криму, а туди Росія не буде завдавати удару, бо зашкодить і своїм військам.

Арестович припустив, що Росія може вдарити вглиб України, але це все одно не зупинить українське військо, а для самого Путіна та Росії будуть жахливі наслідки, бо в такому разі вже втрутиться НАТО.

Оскільки Путін занадто любить життя, він не стане помирати у "вогні ядерного удару".

Президент дає дуже правильну оцінку. Чувак, який робить собі ботоксні операції, будує палаци в Геленджику та має золоті йоржики в унітазі, не збирається вмирати у вогні ядерного удару,

– сказав Арестович.

Залякування від Заходу

Олексій Арестович також впевнений, що Україну будуть залякувати та відмовляти від силового звільнення Криму. Це буде робити багато експертів, журналістів, політиків, мовляв, відвойовуйте все, що завгодно, але не Крим. Однак такі залякування все одно не спрацюють.

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Вибити росіян із Криму, не заходячи в нього

За словами радника Офісу Президента, Крим можна зробити непридатним для життя російських військ, навіть не заходячи в нього. Україна, використовуючи HIMARS, зможе ліквідувати сотні й тисячі росіян, перервати постачання, унеможливити рух Кримським мостом, а за допомогою Harpoon унеможливити намагання постачати щось флотом. У такому випадку, росіяни ухвалять таке ж рішення, як і щодо Херсону.

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