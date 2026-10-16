Крим можуть не звільняти штурмом: Жорін пояснив, як Росія може сама піти з півострова

Звільнення Криму не обов'язково має відбуватися через масштабну військову операцію на півострові. За певних обставин Росія може втратити контроль над ним без прямого штурму, однак для цього Україні ще доведеться виконати значну роботу на інших ділянках фронту.

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чи реально повернути всі окуповані території військовим шляхом і за яких умов Росія може сама піти з Криму.

Чи доведеться Україні штурмувати Крим?

За словами Максима Жоріна, Україна має прагнути повернення всіх своїх територій у межах міжнародно визнаних кордонів. Водночас військовий закликає реалістично оцінювати нинішні можливості та не жертвувати всім заради швидкого досягнення цієї мети.

Ми маємо жити з думкою про повернення абсолютно всіх територій,

– наголосив Жорін.

Першочергове завдання України зараз – зупинити Росію та створити умови для переговорів на прийнятних для Києва умовах. Повернення окупованих територій потребує поступових дій і довгострокового планування.

Повна розмова з Максимом Жоріним: дивіться відео

Як Росія може сама піти з півострова?

Жорін вважає, що для деокупації Криму не обов'язково проводити безпосередню військову операцію на самому півострові. Натомість Україна може створити умови, за яких російські війська будуть змушені залишити його.

Якщо в нас усе буде добре на інших ділянках фронту, можна створити умови, за яких росіяни, як уже бувало в історії, самі підуть із Криму,

– пояснив військовий.

Для цього Україні ще потрібно багато зробити на фронті. Тобто йдеться не про гарантований сценарій, а про можливий розвиток подій за умови зміни ситуації на інших напрямках.