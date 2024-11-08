Росія перенесла дедлайн для витіснення ЗСУ з Курщини: яка нова дата

Росія змінила терміни своєї мети витіснення українських військових з території Курщини. Спершу Кремль встановив дату на 15 жовтня, однак зараз новий "дедлайн".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар речника оперативно-тактичного угрупування "Сіверськ" Вадима Мисника для марафону "Єдині новини". За його словами, ситуація з дедлайнами для російських військових є радше політичним питанням.

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Мисник зазначив, що Росія намагається досягти певних "успіхів" перед обличчям міжнародної спільноти. Відповідно, тепер перед армією Росії стоїть новий дедлайн – 1 лютого 2025 року.

Це здебільшого політичне питання. Ми розуміємо, що тут впливають результати виборів у США. Бо Росія хоче на якийсь період прийти з певними результатами,

– сказав він.

Мисник наголосив, що українські підрозділи роблять усе можливе для стримування та знищення ворога. Завдяки набутому досвіду та наявним ресурсам українські військові продовжують тримати ініціативу на фронті.

Завдання наших підрозділів – максимальне нищення ворога. Лише такими діями ми зможемо вплинути. Ми тримаємо ініціативу, що нам дозволяє і досвід, і наявність наших сил,

– підкреслив речник "Сіверська".

Він також резюмував, що на сьогодні завдання українських захисників полягає в тому, щоб захищати свої території, забезпечуючи оборонну стійкість перед наступом противника.

До слова, росіяни поновили наступ на кількох напрямках у Курській області. Сили оборони знаходяться в активній обороні, завдаючи загарбникам великих втрат.

До того ж північнокорейські військові вже взяли участь у боях на Курщині і зазнали перших втрат.