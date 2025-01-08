З нами був Буданов, – військовий з "Артану" про унікальну операцію, де знищили майже полк росіян

Спецпризначенці ГУР у жовтні 2024 року звільнили понад 400 гектарів лісу під Липцями на Харківщині. Операцію ретельно планували, й це допомогло військовим бездоганно виконати завдання.

В ході операції, зокрема, вдалося взяти чимало росіян у полон та отримати від них важливу інформацію. Детальніше про те, як проходила унікальна операція, в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів спецпризначенець підрозділу "Артан" ГУР МО з позивним "Донбас".

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Буданов був присутній при операції

Восени 2024 року поблизу селища Липці на Харківщині спецпризначенці ГУР МО у співпраці з іншими підрозділами СОУ звільняли від окупантів 400 гектарів лісового масиву. Тоді військові змогли знищити майже полк росіян.

"Це вдалося завдяки серйозному і зваженому підходу керівництва, яке змогло зібрати не лише наш, але й інші підрозділи. Це був такий собі ударний кулак. Багато моментів вирішує характер. Іноді думаєш "я б туди не пішов", а потім – "а що я там робив?". Але тоді було доволі важко через рельєф та місцевість", – зауважив "Донбас".

Через особливості ландшафту та глибокі яри військовим доводилося завжди спускатися вниз й підійматися наверх, де й був укріпрайон російських військ. Важливо додати, що в операції брали участь не лише штурмовики, але й оператори дронів, мінометники тощо.

Складно було й через логістику. Здебільшого ми всі заходили туди пішки. Правду кажучи, туди приходив навіть наш очільник (Кирило Буданов – 24 Канал). Він був не з початку операції, долучився через деякий час. Тоді всі про це писали, це не секрет. І я можу сказати прямо, що це правда. У мене було чимало натхнення. Ніколи в житті я не зустрічав такого, що генерали такого рівня могли приїхати до тебе на позицію, де міг прилетіти дрон чи будь-що інше,

– наголосив військовий.

Варто зауважити, що загалом операція біля Липців тривала близько шести місяців – з травня до жовтня. Саме детально продуманий план дій дозволив українським військовим досягнути успіху.

Результати роботи спецпризначенців

Злагоджена робота, зокрема, й призвела до того, що чимало росіян взяли у полон та отримали від них багато цікавої інформації.

Деякі з полонених взагалі не очікували, що потраплять в полон. Розумієте, це густа посадка, і пересуватися в ній дуже складно. Дистанція 5 – 6 метрів – і тебе вже не видно. Але наші хлопці бачили, де розташована "СПшка" (спостережний пункт – 24 Канал) "дружніх військ". Вони зайшли туди і взяли ворога в полон,

– зауважив "Донбас".

Звісно, що виникало чимало складних ситуацій, бійцям не було просто. Однак злагодженість та "холодний розум" допомогли спецпризначенцям рухатися метр за метром, аби врешті знешкодити або ж взяти у полон росіян.

Цікаво додати, що російське командування подекуди й гадки не мало, що відбувається на тих чи інших позиціях. На деяких – й узагалі не було командирів, а самі російські військові могли перебувати без їжі та води по кілька днів. Тож відбувалося й таке, що в український полон окупанти здавалися добровільно.