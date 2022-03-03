Звільнення Макарова та спроба прориву у Вишгороді: поліція розповіла про обстановку на Київщині
3 березня 2022 , 14:49Читать новость на русском
Джерело:Поліція Київської області
Українським військовим вдалося звільнити від окупантів селище Макарів у Київській області. На жаль, околиці селища залишаються під контролем російських військ.
Ворог здійснив невдалу спробу прориву зі сторони Лютіжа й Демидова
Про актуальну інформацію на Київщині розповіли в поліції. Повідомляється, що в ніч з 2 на 3 березня окупанти здійснили невдалу спробу прориву зі сторони Лютіжа та Демидова.
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Наразі ворожа техніка залишається у житлових масивах Демидова, Козаровичів та Димера.
Напружена ситуація на Бучанщині
- У поліції заявили про напружену ситуацію на Бучанщині. Ворожі війська завдали потужного удару по складах в Ірпені.
- На щастя, ворог не досяг своїх цілей, оскільки суттєвих пошкоджень немає.
- Також потужний удар 3-го березня відбувся по Гатному. Там поліцейські допомагають громадянам подолати результати авіаатаки.
На Обухівщині та Білоцерківщині ситуація контрольована, зазначили в поліції.
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