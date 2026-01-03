"Буду робити так, як вирішив": Зеленський відповів військовим, які просили не звільняти Малюка

2 січня у медіа почали ходити чутки про те, що Володимир Зеленський планує звільнити Василя Малюка з посади глави СБУ. Багато військових командирів закликали президента цього не робити.

3 січня глава держави провів брифінг після зустрічі з радниками нацбезпеки країн "Коаліції охочих". Політик натякнув, що він й надалі розглядає можливість заміни Малюка на посаді очільника СБУ, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про можливу відставку Малюка?

Президент заявив, що особисто проведе ротації усіх керівників у сфері безпеки та оборони. Однак головнокомандувача ЗСУ Сирського він наразі не змінюватиме.

Окремо Володимир Зеленський прокоментував реакцію військових командирів на інформацію про ймовірне звільнення з посади очільника СБУ Малюка.

Усіх поважаю. Я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити,

– наголосив він.

Цими словами президент дав зрозуміти, що відставка Малюка залишається на порядку денному.

Зауважимо, за даними джерел 24 Каналу, Зеленський розглядає звільнення Малюка, але остаточного рішення ще немає.