Ексдиректор ЦРУ вірить, що Україна відвоює захоплене росіянами: назвав важливу умову

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що Україна зможе повернути усі захоплені під час повномасштабної війни території. Проте для цього ЗСУ потрібне західне озброєння.

Колишній голова Центрального командування збройних сил США вражений мужністю українців, які продовжують боротися з російськими окупантами. Він вважає, що росія не досягне успіху у своїй загарбницькій війні.

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Україна зможе повернути окуповані території

Петреус зауважив, що дедалі ймовірнішим здається те, що бійці ЗСУ зможуть відвоювати більшу частину або й всі території, захоплені російськими військами в останні місяці.

Якщо НАТО і західні країни продовжать надавати ресурси в нинішньому темпі. Я вірю, що українські Збройні Сили зможуть зупинити подальше просування росії та почати відвойовувати території, які російські війська захопили з 24 лютого,

– додав ексдиректор ЦРУ.

За його словами, потроху дає про себе знати постачання сучасної реактивної артилерії типу HIMARS і високомобільних артилерійських систем, таких як німецька Panzerhaubitze 2000 і французька CAESAR. Українські військові дедалі краще захоплюють ключові позиції, зокрема склади боєприпасів і транспортні вузли.

"Мене надзвичайно вразила не лише рішучість, цілеспрямованість і щирість українських сил безпеки та людей, але і їхня надзвичайна винахідливість, креативність, майстерність і постійно ростуча професійна компетентність", – зазначив Петреус.

За його словами, військовий успіх росії в Україні – дуже малоймовірний. Він був би катастрофічним для європейської безпеки. Це зрозуміли не лише в Європі.

"Відверто кажучи, я вважаю, що глави держав і урядів НАТО, а також глави держав і урядів західних країн, що не входять до НАТО, визнали це, тож необхідно вжити заходів, щоб росія не досягла успіху", – заявив ексдиректор ЦРУ.

Петреус розповів, що за війною в Україні уважно спостерігають і в Китаї.

"Для світу варто сподіватися, що керівництво в Пекіні визнає, наскільки важливо для обох сторін підтримувати якомога вигіднішими відносини між Китаєм і Заходом, а також визнає величезні потенційні витрати фактичного конфлікту для всіх учасників", – підсумував Петреус.

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