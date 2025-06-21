Були навіть спецкостюми, – пілот розкрив деталі операції на острові Зміїний

Кожен бойовий політ – це готовність до виконання завдання з чіткою усвідомленістю, тому що він може закінчитись не так як хочеться. Виконання такого польоту вже у певному сенсі є проявом мужності.

Про це в етері 24 Каналу наголосив підполковник, командир вертолітної ескадрильї 11 окремої бригади армійської авіації "Херсон" Андрій Горецький, наголосивши на тому, що в його житті було безліч польотів, а завданням з зірочкою стала операція на Зміїному.

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Для чого пілотам потрібен був спецодяг

Горецький був командиром підрозділу, який виконував авіаційне завдання під час операції зі звільнення острова Зміїний влітку 2022 року. Він зауважив, що власним прикладом та участю в цій операції мотивував своїх побратимів, таким чином підтримував їхній бойовий дух.

"Коли ми йдемо на завдання, я прекрасно розумію та кажу хлопцям правду про те, що воно дуже ризиковане, можливо, ми не всі повернемось. Але я йду з ними. Я в таких самих умовах, як і вони", – озвучив Горецький.

Підполковник розповів, що моделював у своїй голові різні сценарії того як діятиме, якщо його літак при наближенні до Зміїного російські окупанти зіб'ють і він впаде у воду. Тоді, з його слів, аби вижити, треба було б пливти зі швидкістю 210 кілометрів за годину.

І тому після здійснення першого польоту ми все-таки почали гостро порушувати питання щодо забезпечення нас спецодягом. Вже в подальшу атаку літали з ним. Були навіть спецкостюми, це не водолазний, а спеціальний рятувальний костюм для зберігання тепла,

– розповів Горецький.

Нагадаємо, раніше спогадами про операцію на Зміїному поділився спецпризначенець підрозділу "Артан" ГУР МО з позивним "Донбас". Він розповів, що вона була однією з найбільш значущих для нього і тоді росіяни регулярно били КАБами.