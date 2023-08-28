На черзі Мелітополь і Бердянськ: чому росіян непокоїть втрата села Роботине

ЗСУ успішно наступає на південному напрямку. Одне з нещодавніх досягнень – звільнення села Роботине.

ЗСУ повністю звільнили Роботине 28 серпня. Окупанти занервували, бо втрата Роботиного відкриває ЗСУ можливість оточення Токмаку та просування до Мелітополя, а далі – до Бердянська.

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Від Токмака до Бердянська

Токмак – це потужний логістичний хаб російської армії. Від Роботиного до Токмака – 20 кілометрів, неподалік розташований і Мелітополь. Взяти місто – завдання не з легких, адже окупанти перетворили його на справжню фортецю. Довкола нього вони звели фортифікаційні споруди та бліндажі.

А ось далі між Токмаком і Мелітополем росіяни "полінувалися" збудувати міцні оборонні споруди. Після Токмака починається друга і третя оборони росіян, які набагато слабкіші за першу, тому цілком, ймовірно, що наступною ціллю українців буде саме Мелітополь.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що це руйнує міф про те, що кожна наступна лінія російської оборони міцніша за попередню.

Наразі над Токмаком нависла реальна "загроза" оточення. Звільнення Роботиного дозволило розширити фронт з семи до понад двадцяти кілометрів. Просування на Токмак широким фронтом унеможливить використання росіянами повноцінного використання свого ресурсу.

За словами експерта, ЗСУ мають звільнити села Новопрокопівка і Солодка Балка, а також відібрати в окупантів останню головну висоту, яку вони контролюють у цьому районі біля села Ільченкове. Далі рух до Очеретуватого і вихід на трасу 0401 дасть змогу вийти на південний схід Токмака, а рух праворуч від Роботине передбачає звільнення села Копані та просування на трасу Р37.

ЗСУ можуть охопити три напрямки заходу на Токмак: північ, північний схід і північний захід. Місто опиниться в оперативному оточенні. А якщо говорити про контроль над південним сходом траси Р37, це можна вважати виходом на Бердянськ,

– наголосив військовий експерт Олександр Коваленко.

Збільшення маневреності і відтягування російських сил

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив в ефірі телемарафону, що наразі українці продовжують закріплюватися у селі Роботине, проводять розмінування території. Крім того, сьогодні наші сили мали успіхи на південному-східному напрямку від Роботиного.

За словами полковника, деокупація села дозволила завести сюди більшу кількість наших військ – збільшити їх маневреність.

Аби стримати український наступ росіяни будуть змушені "відривати" свої сили з інших ділянок фронту та перекидати їх на південь.

Втім, Штупун вважає, що у росіян наразі достатньо людського ресурсу, і у районі Роботиного не помічено, аби окупанти стягували війська. Ворог перекидає лише особовий склад – бо йому потрібно поповнювати втрати.

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