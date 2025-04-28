Полонених визволили за допомогою дронів: неймовірна спецоперація на фронті

Українські прикордонники разом із екіпажами дронів 1 окремої танкової Сіверської бригади провели успішну операцію та визволили з полону трьох побратимів. Безпілотники змусили росіян тікати, залишивши українських бійців.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу. За допомогою дронів українським прикордонникам вдалося виявити росіян, атакувати їх і врятувати трьох українських військових.

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Безпілотники допомогли врятувати полонених

На кадрах видно, як група росіян веде через ліс трьох українців із закинутими за голову руками. Проте оператори дронів швидко взяли ситуацію під контроль – безпілотники почали скидати боєприпаси, змусивши загарбників тікати.

Українці визволили своїх із полону: дивитися відео

https://twitter.com/DPSU_ua/status/1916764122118545746

Після того, як окупанти розбіглися, дрони допомогли координувати евакуацію визволених бійців на безпечні позиції.

У Держприкордонслужбі підкреслили: завдяки спільним діям українських військових вдалося уникнути трагедії та повернути захисників додому.

До слова, африканський найманець з Сенегалу, який воював на боці Росії, був захоплений у полон українськими військовими на Торецькому напрямку.

Він розповів, що навчався у Росії, хотів поїхати до Європи, але тепер бажає повернутися до Сенегалу через негативний досвід з Росією.