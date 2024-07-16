Рада підтримала законопроєкт про звільнення від відповідальності за перше дезертирство

Військових можуть звільнити від кримінальної відповідальності за перше дезертирство. Відповідний законопроєкт пройшов перше читання.

Втім, законопроєкт №11322 ще потребує доопрацювання. Остаточно його ухвалять лише після другого читання.

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Коли новий законопроєкт може запрацювати

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада України взяла за основу законопроєкт №11322, який передбачає звільнення українських військових від кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини та дезертирство, якщо це сталося вперше.

Втім, за словами народної депутатки Ірини Геращенко, новий законопроєкт ще потребує допрацювання, і остаточно його буде ухвалено лише після другого читання.

Що передбачає новий законопроєкт

Законопроєкт пропонує внести зміни до Кримінального кодексу, що стосуються покарань за самовільне залишення частини та дезертирство. Військових, які вперше вчинять такі порушення під час воєнного стану, можуть звільнити від відповідальності, якщо вони добровільно вирішать повернутися на місце служби.

Однак, для повернення на службу буде недостатньо лише бажання військового – необхідна буде письмова згода командира його військової частини. Цю згоду передають прокурору, який на її основі може клопотати перед судом про звільнення військового від відповідальності.

У разі рішення суду про звільнення від відповідальності, військовому поновлять грошові виплати та забезпечення з дня повернення на службу, які були призупинені після подання командиром заяви про СЗЧ. Водночас за період відсутності на службі гроші не виплачуватимуться.

Також, якщо до закриття справи військового взяли під варту, він зможе вийти з-під варти і негайно повернутися на службу. Варто зазначити, що теперішнє законодавство не дозволяє підозрюваним у СЗЧ або дезертирстві обміняти тримання під вартою на продовження служби, навіть якщо вони виявляють таке бажання.