Повернення "вишок Бойка": які можливості отримала Україна завдяки секретній операції ГУР

Спецпідрозділ ГУР МО "Артан" у вересні провів успішну операцію на так званих "вишках Бойка", що стоять на шельфі Чорного моря між островом Зміїним і західним узбережжям Криму. Спецоперація "розв'язала руки" ГУР в контексті атак безпосередньо узбережжя Криму та Севастополя.

Підрозділом ГУР "Артан" командує Віктор Торкотюк. Росіяни з 2014 року використовували "вишки Бойка" як допоміжні позиції для ППО і радіорозвідки.

Зверніть увагу Росіяни нічого не підозрювали й "поклали" купу своїх: боєць ГУР про повернення "вишок Бойка"

Росіяни боялися наближатися до українських військових

За словами офіцера Торкотюка, його бійці досить швидко виконали відповідне завдання, поставлене перед ними керівництвом воєнної розвідки.

Українські військові навіть пошкодили російський літак, який намагався їх атакувати.

Росіяни побачили, що ми там перебуваємо і намагалися атакувати з винищувача. Але стріляли із простої гармати, тому дістати не змогли. Коли наші хлопці вистрілили з ПЗРК і пошкодили літаку крило, той полетів. Росіяни боялися до нас наближатися,

– згадує Торкотюк.

Згодом ГУР на "вишках Бойка" організувало штаб і своєрідну базу для подальшого десантування до Криму.

Які дивіденди Україна отримала від операції на "вишках Бойка"

Як мовиться у статті "Операції імені ГУР", спецоперація на "вишках Бойка" відразу принесла дивіденди Україні.

New Voice з посиланням на опитаних військових експертів інформує, що удар по судноремонтному заводу в Севастополі 13 вересня став реальним завдяки операції ГУР на "вишках Бойках".

Українські бомбардувальники заходили на точку пуску своїх ракет Storm Shadow з боку бурових платформ. Унаслідок атаки Україна знешкодила ВДК "Мінськ" та підводний ракетоносій "Ростов".

Сергій Кузан, очільник Українського центру безпеки та співробітництва, пояснив, що навіть прохід суден з українською агропродукцією став можливий після операції на "вишках Бойка".