Виконував операції в Криму і звільняв "вишки Бойка": пам'яті Юрія Баланчука – бійця "Артану"

Звільнення "вишок Бойка" у Чорному морі – лише одна з операцій, в якій брав участь Юрій Баланчук із позивним "Бабах", боєць спецпідрозділу ГУР "Артан". А він – один з небагатьох, хто виконував завдання в окупованому Криму, під постійним обстрілом ворога. Там, на жаль, і загинув, але своє завдання виконав до кінця.

Можна подумати, що Юрій Баланчук був професійним військовим з роками підготовки позаду, але він – колишній цивільний, який у 2022 році пішов захищати свою країну. Більше про Героя України та операції, в яких він брав участь – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Юрій Баланчук пішов воювати, аби не довелося дітям

До повномасштабного вторгнення Юрій працював масажистом і займався бойовими мистецтвами. Дружина Юрія, Юлія Дараган, розповіла, що сім'я і спорт були для нього життям, а потім ним стала і війна.

Не маючи військової підготовки, без жодних вагань, в перші повномасштабного вторгнення Юрій записався в тероборону. Захищав Київ і область. І саме там отримав свій позивний "Бабах", адже він усьому вчився – стріляти, поводитися з гранатами, тож де б він не був – усюди був бабах.

"Коли я питала в нього, чому він воює, він завжди казав, що не хоче, щоб на його місце прийшла якась дитина. Не хоче, щоб добровольцями йшли хлопці по 20 років", – розповіла дружина, Юлія.

Фільм про Героя України Юрія Баланчука: дивіться відео

Був одним із кращих бійців: про службу в "Артані"

У січні 2023 року Юрій перевівся до спецпідрозділу ГУР "Артан", де потрібна сильна фізична та психологічна підготовка. В "Артані" познайомився з Олегом Приймачовим, багаторазовим чемпіоном світу з тайського боксу, з яким разом служили. Олег згадує, що "Бабах" ніколи не відставав, а навпаки – завжди намагався бути першим.

Спочатку Юрій був кулеметником і фанатом своєї справи. Але дуже швидко його почали відправляти на надскладні завдання. Командир "Артану" Віктор Торкотюк із псевдо "Титан" зізнається: Юрій був одним з найкращих бійців. Ніколи не казав "ні", не шукав відмовок і не казав, що втомився, а брав і виконував завдання.

У травні 2023 року "Артан", разом з побратимами, утримав позиції на Харківщині й узяв в полон офіцерів російської армії. А вже влітку того ж року – брав участь в операціях в Криму.



Юрій на тлі "вишок Бойка", марка Укрпошти, присвячена "Артану" / Фото надане 24 Каналу

Сьогодні операції в Криму стають для нас більш звичними, хоча вони так само небезпечні. А в перший рік повномасштабного вторгнення це здавалося майже нереальним. Для цивільних, бо для військових – це задачі, і саме Юрій з побратимами першими погоджувалися на них.

Ти сідаєш в човен вночі, і треба пройти 200 кілометрів, висадитись, виконати завдання і повернутися назад. При цьому тебе виявляє ворог, над тобою літають літаки й завдають вогневого ураження. Плюс на березі теж є противник. Це не просто – висадився і йдеш. Крім того, евакуації, як на полі бою, у нас немає. Тобто вона є, але там свої складнощі,

– розповів командир спецпідрозділу ГУР МО України "Артан".

Підготовка до таких операцій тривала по декілька місяців. Завдяки їм, після 8 років окупації, влітку 2023 року вдалося повернути під українських контроль так звані "вишки Бойка".

Операція зі звільнення "вишок Бойка": дивіться відео

"Усі боялися": найзнаковіша операція "Артану"

Саме операція "Крим" стала найзнаковішою операцією "Артану", розповів командир спецпідрозділу. Під час неї було близько 10 "виходів", і Юрій ходив на усі. Це була морально і фізично підготовлена група. Вони знали як орієнтуватися по воді, плавали під водою. І Юрій був одним із кращих у цій групі.

"У морі дуже легко заблукати – це ніч, тебе кидають хвилі, ніякого зв'язку немає. Найважче – морально-психологічний стан. Усі ми – люди, ти сідаєш у човен, розумієш, що тебе чекає сім'я, і не зрозуміло, чи ти повернешся. Важко, страшно, вони всі боялися, але переборювали страх. Вони були вищі за цей страх", – сказав командир "Артану".

Навіть серед військових "Артану", операції в Криму, це щось на грані з реальністю. Виснажливі погодні умови. Робота під постійним прицілом ворога. Відкрите море. Але Юрій – один з тих, хто щоразу погоджувався на нове завдання. Побратими згадують, що він був людиною, на яку можна було покластися.



Юрій Баланчук – боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" / Фото надане 24 Каналу

"Ви вдумайтесь, ця людина 10 разів випливала на завдання, з якого не було стовідсоткового шансу повернутися. Він кожного разу переступав через себе, свої страхи, невпевненість і до кінця йшов виконувати своє задання. При тому, що там на них вже чекали й не раз давали відсіч", – боєць "Артану" Олег Приймачов.

"Казав, що побачимося в четвер, але в четвер я забирала його з моргу"

Дружина навіть не здогадувалась, у яких операціях брав участь чоловік, він ніколи їй про це не казав. Про те, що він бере участь в операціях у Криму, Юлія дізналася з новин. У мережі з'явилося відео з операції, на якому вона впізнала чоловіка.

"Тільки тоді я дізналася, що він в Криму виконує операції, до того я не знала. Підозрювала, бо занадто засмаглий приїжджав і жартував, що відпочиває на морі", – розповіла Юлія.

В один з таких виходів до Криму Юрій не повернувся. Він загинув як справжній Герой. Командир "Артану" розповів, що група висадилася на берег і там почався бій. Юрій був у передовій групі разом з командиром цієї групи. Вони відпрацювали й коли група відходила – взяли вогонь на себе.

У нього нарешті мала бути відпустка, ми всі чекали її. І він сказав мені: "Побачимося в четвер". Я так запам'ятала ці слова. У середу він вже зник. І ми насправді побачилися в четвер – я забирала його тіло з моргу в четвер,

– поділилася Юлія.

Вона говорить, що таким був її чоловік – завжди готовий пожертвувати собою заради інших. Однак попри складність операцій і умов, які доводилося проходити, – він ніколи не показував ані втому, ані виснаження. І кожну хвилину намагався приділити рідним. Завжди підтримував і словом, і піклуванням. Його син, розповіла Юлія, схожий на нього. Хоча Юрій не був йому рідним батьком, але виховував як свого.



Юрій посмертно отримав звання Героя України / ГУР Міноборони

На усіх фото Юрій завжди усміхнений. Прагнув вчити нове та захищати своє. Таким його запам'ятали і родина, і друзі, і побратими. Про таких як Юрій знімають фільми та пишуть книжки. Хоча він ніколи не прагнув слави, але саме він пожертвував своїм життям заради інших. Поклав найдорожче заради майбутнього України.

Вже посмертно отримав найвищі нагороди: звання Героя України, відзнаки від ГУР за бойові заслуги та зірку слави. Але найвищою нагородою буде – пам'ять про Героя. Скромного та усміхненого – Юрія Баланчука з позивним "Бабах".