Звільнення Єрмака – лиш початок: які кадрові перестановки можуть відбутися в уряді

Нещодавно стало відомо, що голову Офісу Президента було звільнено. Причиною, ймовірно, стала його причетність до корупційних схем у сфері енергетики. Однак це може бути не єдина відставка найближчим часом.

Заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков розповів 24 Каналу, на чиї звільнення варто очікувати у майбутньому. Крім того, поки невідомо, хто стане новим очільником Офісу Президента.

Кого з уряду можуть звільнити найближчим часом?

Артем Бронжуков підкреслив, що поки зарано давати комплексну оцінку наслідком звільнення Андрія Єрмака, адже ще немає уявлення як після цього працюватиме Офіс Президента.

Є висока ймовірність того, що Єрмак може зберегти свій тіньовий вплив. Також із заяви президента (Володимира Зеленського – 24 Канал) це не останнє подібне кадрове рішення. Нас чекають великі зміни ще й в Кабміні,

– сказав він.

Ймовірно, із посади піде Олексій Кулеба – Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України.

Крім того, зараз тривають активні дискусії, хто прийде на заміну Єрмака. Є кілька кандидатур – Павло Паліса, Юлія Свириденко, Михайло Федоров, Денис Шмигаль і Кирило Буданов.

Попри це, наша держава опинилась у нелегкому становищі також з огляду на зовнішній тиск щодо російсько-українських переговорів, на який наполягають у США.

Що відомо про звільнення Єрмака?