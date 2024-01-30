Готували іншу посаду: Зеленський ухвалив остаточне рішення про звільнення Залужного, – FT

У FT заявили, що Володимир Зеленський вже ухвалив остаточне рішення про звільнення Валерія Залужного. Наголошують, що йому запропонували іншу посаду.

У ЗМІ заявили, що відповідну інформацію їм підтвердили четверо людей, які ознайомлені з процесом обговорення рішення. Повідомляють, що у понеділок, 29 січня, Зеленський запропонував Залужному нову посаду – радника з оборони.

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Водночас Залужний відмовився. За даними FT, Зеленський дав зрозуміти, що навіть у такому випадку звільнить його з посади Головнокомандувача ЗСУ. Жодних інших деталей у матеріалі не публікують. Джерел такої інформації – не розкривають.

Що кажуть в Офісі Президента

Чутки про те, що Залужного звільнили з посади Головнокомандувача ЗСУ з'явилися увечері у понеділок, 29 січня. У традиційному вечірньому зверненні Зеленський не підтвердив та не спростував інформацію.

Нагадуємо, що станом на вечір 30 січня президент досі не зробив жодної заяви на цю тему. Тим часом його речник Сергій Никифоров спростовував інформацію про начебто звільнення Залужного.

Я заперечую звільнення Залужного. Телеграм-канали помиляються,

– наголосив Никифоров.

Валерій Залужний наразі також не давав жодних коментарів. Лише увечері 29 січня опублікував світлину з Сергієм Шапталою. У коментарях українці написали Головнокомандувачу ЗСУ слова підтримки.