Погодимося лише на повну перемогу, – Нетаньягу зробив заяву на тлі угоди про заручників ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зробив гучну заяву на тлі угоди щодо звільнення заручників ХАМАС. Глава ізраїльського уряду сказав, що не звільнить "тисячі терористів".

Крім того, Нетаньягу також запевнив, що ЦАХАЛ не вийде із Гази. Про це ізраїльський прем'єр сказав у промові у військовій академії Бней-Давида в Елі.

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Нетаньягу заявив, що не звільнить "тисячі терористів"

У своїй промові вже 30 січня Нетаньягу сказав про безперервну війну проти ХАМАС. За словами глави ізраїльського уряду, це "не черговий раунд, не черговий обмін ударами, не чергова операція".

Ізраїль наполягає на повній перемозі. Нічого менше не буде прийнятним. Я до цього відданий, до цього віддані наші бійці, до цього віддана абсолютна більшість людей. Ми не погодимося на менше, ніж повна перемога,

– заявив він.

Звертаючись до повідомлень про можливу угоду із заручниками в контексті війни, Нетаньягу сказав, що Ізраїль "не закінчить цю війну, досягнувши всіх своїх цілей".

"Ми не виведемо Армію оборони Ізраїлю із Сектора Гази й не звільнимо тисячі терористів. Нічого з цього не станеться. Що станеться? Абсолютна перемога!" – наголосив він.

Тим часом коли Нетаньягу виголошував свою промову у військовій академії, ізраїльські протестувальники в поселенні та вздовж маршруту прем'єра з Єрусалиму тримали плакати, які засуджували надання гуманітарної допомоги Газі та можливе звільнення терористів.

Варто зазначити, що ізраїльські ЗМІ 29 січня повідомили, що Ізраїль погодився на рамки, які передбачають звільнення сотень палестинських в’язнів за кожного заручника. Офіс Нетаньяху не спростував повідомлення про можливу рамкову угоду, але заявив, що деякі з повідомлених елементів були неточними.

ХАМАС та Ізраїль могли домовитися про обмін заручниками

Журналісти Sky News розповіли, що представники Ізраїлю, США, Катару та Єгипту узгодили план звільнення заручників, яких утримували у Секторі Гази.

Згідно з домовленістю, передбачається поетапне звільнення заручників, що супроводжуватиметься паузами у бойових діях та доставленням гуманітарної допомоги до сектору Гази. Палестинські в'язні, яких утримує Ізраїль, ймовірно, будуть звільнені в обмін на ізраїльських та американських заручників.

Водночас представники ХАМАС повторили свою позицію вчора пізно ввечері, що не звільнять заручників, доки не буде дотримано повне та постійне припинення вогню, від чого Ізраїль категорично відмовився.