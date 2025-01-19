"Глибоко значущий момент": Зеленський привітав Ізраїль з поверненням трьох заручниць

Володимир Зеленський привітав ізраїльтян з поверненням своїх трьох жінок з полону ХАМАС. Він також порівняв цей зворушливий момент з тим, що проживають українські сім'ї, зустрічаючи своїх рідних з полону.

Зеленський побажав Близькому Сходу нарешті досягнути миру та справедливості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у соцмережі Х.

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Зеленський привітав звільнення заручниць ХАМАСУ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новину про звільнення заручників у результаті угоди між Ізраїлем та ХАМАСом. Він привітав сім'ї з цим "глибоко значущим моментом".

Бачити, як возз'єднуються сім'ї, знаючи, які сльози полегшення й радості це приносить, – це те, чому всі ми можемо співпереживати. Як українці ми знаємо біль розлуки й надію на повернення близьких додому,

– зазначив Зеленський.

Він додає, що "шлях до тривалого миру та гідності для всіх людей" на Близькому сході все ще довгий, але він сподівається на досягнення цього.

Україна, підсумовує Зеленський, так само продовжує свою боротьбу за мир та справедливість.

Нагадаємо, ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту, вони вже повернулися в Ізраїль.