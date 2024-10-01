Успіхи ЗСУ у Вовчанську: розвідка Британії назвала причину невдач ворога на цій ділянці фронту

Росія відвела сили з району Вовчанська у Харківській області, що скоротило можливості російських військ на цій ділянці фронту. Цей населений пункт був опорним місцем для окупантів.

Про це пише Міністерство оборони Великобританії. Зауважимо, що сили відвели для підтримки операцій у Курській області, де Україна прорвала виступ російської території у серпні 2024 року.

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Британська розвідка назвала причину успіхів ЗСУ

У зведенні нагадали, що бої за Вовчанськ тривають з травня 2024 року, коли ворог розпочав наступальну операцію в Харківській області. Радше за все росіяни хотіли створити "буферну зону" для стримування та пом'якшення будь-яких українських атак у районі Бєлгорода.

Розвідка Британії вважає, що це призвело до того, що Вовчанськ, який розташований за 5 кілометрів на південь від кордону України та Росії став містом, за яке ведуться запеклі бої, і обидві сторони прагнуть витіснити один одного з цього району.

І вже наприкінці минулого місяця українським захисникам вдалося відбити та очистити від противника агрегатний завод у Вовчанську. Відомо, що цей об'єкт був опорним пунктом для країни-агресорки, який дозволяв здійснювати тактичні операції на річці Вовча.

Його втрата, ймовірно, обмежить можливості російських сухопутних військ щодо просування в Харківській області. Ймовірно, що український контроль над заводом сприятиме подальшим контрнаступам на півночі міста, щоб відтіснити російські війська до кордону України та Росії,

– йдеться у повідомленні оборонного відомства Великої Британії.

Нагадаємо, 24 вересня стало відомо, що агрегатний завод у Вовчанську знову повернувся під контроль України. Цей об'єкт звільнили підрозділи ГУР МО та знищили загарбників у всіх будівлях підприємства. Бій тривав трохи більше як тиждень.