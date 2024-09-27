Підкопи, голод та страта солдатів: як росіяни намагалися втримати завод у Вовчанську

Напередодні бійці ГУР успішно зачистили та звільнили від окупантів завод у Вовчанську. На заблокованому об'єкті перебувало близько 80 росіян.

Більшість окупантів було знищено, а близько 20 взято в полон. Про це розповів Командир підрозділу "Стугна" спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним "Лінукс" в інтерв’ю для видання Liga.net.

Дивіться також Зеленський повернеться зі США без дозволу на удари ракетами вглиб Росії, – The Times

Як росіяни оборонялися на заводі у Вовчанську

На заблокованому об'єкті було близько 80 російських окупантів, які перебували під командуванням спецпризначенців російської воєнної розвідки.

Більшість з них було знищено. Ще близько двох десятків росіян взяли у полон. У нас є інформація, що були спроби копати підкопи з будівель у місці, де росіяни перебували, до заводу. Для цього вони використовували своїх "зальотчиків", відказників, а також українських полонених,

– повідомив Лінукс.

Водночас однією з найбільших проблем під час зачистки 30 будівель заводу стали виявилися підвали та бункери, де росіяни укріпили свою оборону.

"Якщо порівнювати з усією історією нашої війни, навряд чи ми знайдемо подібні випадки захоплення промзони, обʼєкта такої складності за такий короткий термін", – зазначив розвідник.

Він також розповів про свідчення окупантів, які розповіли в яких умовах їм доводилося тримати оборону на заводі.

"Командири заблокованих росіян зі складу російського спецпідрозділу тримали дисципліну тотальним страхом, насиллям і вбивствами. Двох російських солдатів командири застрелили за кілька днів до нашого повного звільнення заводу, бо їм здалось, що ті «ковтнули з пляшки більше води, ніж їм було дозволено", – розповів Лінукс.

