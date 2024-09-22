Бійці ГУР, які звільняли Зміїний, 28 годин блукали в морі на гумовому човні, – WSJ

Бійці Головного управління розвідки розповіли, що у день звільнення острова Зміїний шторм перевернув моторний човен. Спецпризначенці провели 28 годин у відкритому морі на гумовому човні з веслами.

Як пише The Wall Streat Journal, їх журналіст на початку вересня відвідав острів Зміїний і поспілкувався з офіцерами спецпідрозділу "Тимур". Це елітний підрозділ, що брав участь у звільненні Зміїного влітку 2022 року.

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Звільнення острова Зміїний

Як зазначає WSJ, острів Зміїний дав Україні плацдарм у Чорному морі і кинув рятівний круг економіці, оскільки відновилися мільярдні експортні поставки зерна. Також звільнення острова стало символічною перемогою України – видання пригадує символічну фразу про російський корабель.

Операція зі звільнення Зміїного розпочалася у квітні 2022 року, коли Україні вдалося затопити крейсер "Москва". Незабаром ЗСУ почали завдавати безперервні удари по острову ракетами, випущеними з безпілотників і військових літаків.

Збройні Сили розмістили 155-мм самохідні гаубиці на баржах і перемістили їх навколо дельти Дунаю на вогневі позиції, недоступні з суші. Реактивні системи залпового вогню "Ураган" вели вогонь безпосередньо з барж.

Як тільки ми почали систематично працювати з середини червня 2022 року, ми змусили їх покинути острів за два тижні,

– сказав офіцер ГУР "Шекспір".

Кадровий військовий "Рамзес" і п'ять інших спецпризначенців зі спецпідрозділу "Тимура" повернулися на острів, щоб забезпечити контроль України над ним.

Вони наблизилися до скелі на західній стороні острова на низько нахиленому річковому судні під покровом темряви. Четверо з них на чолі з "Рамзесом" піднялися на скелю і повільно пробралися крізь будівлі та повз техніку, яка була замінована росіянами. Під дощем і туманом вони почали розміновувати будівлі і збирати документи, які ворог залишив у поспіху. "Рамзес" підняв на острові український прапор.

Поки військові були на березі, погода погіршилася. Коли спецпризначенці поверталися на материк, хвилі вивели з ладу два мотори їхнього човна, а потім перевернули його, змусивши пересісти на надувний човен без мотора, лише з веслами.

Човен віднесло в море, в напрямку газових бурових установок, де були розміщені російські війська.

Військові провели ніч, постійно вичерпуючи воду з човна, і використовували насос, щоб підтримувати човен в надутому стані. Їх врятували після 28 годин у морі.