У ЗСУ показали нові кадри встановлення українського прапора на Зміїному: потужне відео

Наші захисники 7 липня встановили прапор України на звільненому острові Зміїний. Уже наступного дня вони показали відео, як це відбувалося,

Історичний момент зняли оператори, які прибули на острів разом із воїнами командування "Південь". Окрім цього, в міноборони розповіли, як це місце виглядало у світлинах військкорів різних років.

Зауважте Хай бачать наш прапор і знають, що нас не зламати, – Зеленський про звільнення Зміїного

На острові поки не буде позицій ЗСУ

У командуванні повідомили, що найосновніше в операції – вибиття ворога з острова. Це має велике стратегічне значення для того, щоб суттєво послабити вплив ворога на узбережжя південних областей. Проте наразі там не будуть базуватися підрозділи українських військ.

Подальше перебування там наразі не має сенсу. Ми всі усвідомлюємо, що можливі повітряні й ракетні атаки, це доволі небезпечно. Далі на розсуд військового командування,

– сказали в ОК "Південь".

Встановлення прапора України на Зміїному: дивіться відео

Хроніки Зміїного у світлинах військкорів

У "Арміяinform" описали історії службовців різних років, які служили чи просто відвідували острів. Один із них ще у 1999 році сказав те, що чудово описує цей героїчний клаптик суші в Чорному морі: "Тут важко служити, але покидати Зміїний – ще важче".

Острів уже понад сто років є під опікою військових. Основна його функція — бути передовим спостережним пунктом. А ось для оборони чи як плацдарм для нападу він не дуже й придатний – це нещодавно підтвердили росіяни своїм "жестом доброї волі".

На кількох знімках журналіста-фотокора "Прикордонника України" Григорія Кравця можна побачити плановий об’їзд прикордонних підрозділів командуванням прикордонного загону в 1994 році. На його світлинах розвантаження продуктів та іншого майна для прикордонної застави. Окрім саморобної вантажної "бурбухайки", якою підвозили вантажі до складу від місця вивантаження, також є на фото й цивільні мешканці острова — дружини та діти прикордонників.

Зміїний у 1994 році / Фото Григорія Кравця з "Арміяinform"

На наступних фото вже 1998 рік. Тоді відбулася інспекційна поїздка на острів начальника штабу Повітряних військ України генерал-майора Павла Шишоліна. Разом із ним у кадрі є керівники загону морської охорони та сухопутного прикордонного загону, які виконували завдання з охорони держкордону в цьому регіоні.

На задньому плані ж можна побачити елементи радіолокаційного комплексу П-80 "Алтай". Він був взятий на озброєння у 1962 році тутешнього підрозділу військ ППО. Через кілька років підрозділи протиповітряної оборони "зняли" з острова.

Інспекція генерал-майора Шишоліна на острів у 1998 році / Фото "Арміяinform"

Одне з перших кольорових панорамних фото острова зробили у 2000 році. Зробили його на рідкісний ще тоді для України фотоапарат Canon.



Острів з висоти пташиного польоту у 2000 році / Фото "Арміяinform"

Спокійне життя на Зміїному раптово закінчилося приблизно тоді ж. У 2000 році українські геологи компанії "Чорноморнафтогаз" відкрили велике нафтогазове родовище в цій частині моря. Тоді Румунія вступила в спір з Україною за ці поклади. Відтоді до острова почали частіше прибувати високі делегації зі столиці. Невдовзі з держбюджету виділили кошти на оновлення інфраструктури та покращення транспортного сполучення з "великою землею".



Маяк на Зміїному у 2000 році / Фото "Арміяinform"

У 2007 для рекогносцировки, тобто оцінки "фронту робіт", на острів прибув президент Віктор Ющенко. З ним була велика делегація чиновників, а також експертів з різних галузей.

Делегація на острів у 2007 році / Фото "Арміяinform"

У 2008 році там вже відкрили нову прикордонну заставу. Урочисте відкриття відбувалося за участі президента України Віктора Ющенка, голови ДПСУ генерал-полковника Миколи Литвина.

Відкриття прикордонної застави на Зміїному / Фото "Арміяinform"

Невдовзі, як бонус від Укрпошти, в острова з'явився власний поштовий конверт. Окрім цього, створили для острів'ян і власну поштову адресу — Одеська область, селище Біле, вулиця Козацька, 1.



Конверт острова від Укрпошти / Зображення "Арміяinform"

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