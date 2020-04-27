Звільнення Нефьодова і Верланова – питання економічної безпеки, – Шмигаль

Ексголову Держмитниці Максима Нефьодова та колишнього очільника Податкової Сергія Верланова звільнили через рекордно низькі показники надходжень до бюджету. За словами голови уряду Дениса Шмигаля, йшлось про економічну безпеку країни.

Бюджет за 2019 рік показав один з найгірших показників по надходженнях за останні роки, а у 2020 році ситуація не покращилася, зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це інформує hromadske.

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Сама по собі заміна керівництва мало що змінює. Потрібно більш рішуче впроваджувати інституційні зміни. Зараз Кабінет Міністрів перебуває в процесі підбору ефективних команд, які зможуть реалізовувати цю роботу в надскладний час,

– розповів Шмигаль.

Глава уряду також зазначив, що підтримує створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді для перевірки, чи були зловживання на митниці та у податковій за останні роки.

Зверніть увагу! Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що від бізнесу надходили скарги на роботу ДПС та Держмитниці. Це дає підстави для правоохоронних органів розслідувати діяльність колишніх керівників відомств – Сергія Верланова та Максима Нефьодова.

Коротко про звільнення Верланова та Нефьодова