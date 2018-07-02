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Звільнення Сенцова стане свого роду ліками для Росії, – чеські сенатори написали Путіну

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Чеські сенатори звернулися до Путіна з вимогою звільнити Сенцова
Чеські сенатори звернулися до Путіна з вимогою звільнити Сенцова / Фото з відкритих джерел

Провідні чеські сенатори написали листа президенту Росії Володимиру Путіну із закликом звільнити незаконно ув’язненого українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомило посольство України в Чехії у Twitter.

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Кожна виправлена несправедливість, яку держава заподіяла будь-якому громадянинові, знижує майбутню напругу і сприяє одужанню суспільства. Тому звільнення Сенцова стане свого роду ліками і для вашої країни,
– йдеться у листі.

Зокрема, до Путіна звернулися чотири сенатори – Вацлав Гавел, Іржі Шестак, Франтішек Бублан та Зденек Папушек.

Нагадаємо, раніше у Кремлі неодноразово підкреслювали, що складність у питанні про обмін Олега Сенцова полягає в тому, що його засудили за тяжкою статтею та він є громадянином Росії, хоча режисер громадянств інших країн не приймав. 

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд надіслав листа Путіну з проханням помилувати українського кінорежисера Олега Сенцова. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що український бранець Кремля не може бути помилуваний на підставі офіційного прохання, яке надіслав генеральний секретар Ради Європи до президента Росії Володимира Путіна.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Олег Сенцов Україна – Росія Чехія Володимир Путін Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 Канал
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