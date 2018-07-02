Звільнення Сенцова стане свого роду ліками для Росії, – чеські сенатори написали Путіну

Провідні чеські сенатори написали листа президенту Росії Володимиру Путіну із закликом звільнити незаконно ув’язненого українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомило посольство України в Чехії у Twitter.

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Кожна виправлена несправедливість, яку держава заподіяла будь-якому громадянинові, знижує майбутню напругу і сприяє одужанню суспільства. Тому звільнення Сенцова стане свого роду ліками і для вашої країни,

– йдеться у листі.

Зокрема, до Путіна звернулися чотири сенатори – Вацлав Гавел, Іржі Шестак, Франтішек Бублан та Зденек Папушек.

Провідні чеські сенатори написали листа Путіну із закликом #FreeSentsov:

"Кожна виправлена несправедливість, яку держава заподіяла будь-якому громадянинові, знижує майбутню напругу і сприяє одужанню суспільства. Тому звільнення #Sentsov стане свого роду ліками і для вашої країни pic.twitter.com/7fb5uSrobp — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) 2 июля 2018 г.

Нагадаємо, раніше у Кремлі неодноразово підкреслювали, що складність у питанні про обмін Олега Сенцова полягає в тому, що його засудили за тяжкою статтею та він є громадянином Росії, хоча режисер громадянств інших країн не приймав.



Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд надіслав листа Путіну з проханням помилувати українського кінорежисера Олега Сенцова. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що український бранець Кремля не може бути помилуваний на підставі офіційного прохання, яке надіслав генеральний секретар Ради Європи до президента Росії Володимира Путіна.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.