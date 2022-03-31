У звільненому Тростянці привокзальну площу відбудує Укрзалізниця, – Кубраков

У звільненому кілька днів тому Тростянці на Сумщині російські окупанти залишили після себе численні руйнування серед житлової та соціальної інфраструктури.

Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков, відвідавши місто Тростянець.

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Відбудовою одного із зруйнованих об'єктів – привокзальної площі – займеться Укрзалізниця, про що вже досягнуто домовленості, повідомив міністр.

Відвідали звільнений Тростянець. Місяць місто займали російські окупанти. Непораховані смерті, зруйновані площі та будинки. За словами місцевих жителів, росіяни навіть не намагалися взяти владу, вони зайняли кілька позицій у місті і чекали швидкого просування далі, а коли цього не відбулося, почали займатися мародерством та хаотичним захистом,

– написав Кубраков у Facebook.

Ще одним зруйнованим об'єктом Тростянця стала нещодавно відновлена і переобладнана міська лікарня. "Розстріляна міська лікарня. Військові та місцеві не знаходять жодного логічного чи тактичного пояснення, навіщо", – написав міністр.

Наразі в місті працюють сапери та ДСНС. Підраховуються також збитки і планується відбудова знищених об'єктів.

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